Політика

Угорщина заблокувала пропозицію Польщі організувати у Львові нараду міністрів ЄС
22 Липня 2024 19:11
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Євросоюз, Угорщина
Віктор Орбан перед початком матчу УЄФА ЄВРО 2024 між збірними Іспанії та Англії на "Олімпіаштадіоні" у Берліні, Німеччина. 14 липня 2024 року / Фотоо Getty Images/Global Images Ukraine

Пропозицію Польщі організувати зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС у Львові замість Будапешта заблокувала Угорщина. Про це заявив у Брюсселі міністр закордонних справ Радослав Сікорський, передає Польське Радіо.

Наразі ЄС обговорює, як відповісти на самовільні візити до Росії та Китаю прем’єр-міністра Угорщини, країни, яка головує в ЄС протягом шести місяців.

Віктора Орбана піддали жорсткій критиці та закликали бойкотувати неформальну зустріч очільників дипломатії 27-ми, яку організовують у столиці країни-головуючої, тобто в Будапешті, наприкінці наступного місяця. Були пропозиції організувати офіційну зустріч у Брюсселі.

Міністр Сікорський запропонував компромісне рішення:

«Яке означає, аби Рада зібралася в Україні. Це було б знаком нашої солідарності з Україною. З логістичних міркувань було б легше організувати цю зустріч на заході України, наприклад у Львові. Але ця позиція вимагала одностайності. Угорщина її заблокувала. Під час зустрічі лунали голоси про відсутність солідарності Угорщини щодо позиції всього ЄС і щодо самої України».

Ще одна проблема полягає в тому, що Угорщина вже багато місяців блокує понад шість мільярдів євро військової допомоги Україні. З цієї причини Польща не отримала понад чотириста п’ятдесят мільйонів євро компенсації за додаткове озброєння для Києва.


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