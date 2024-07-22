Угорщина заблокувала пропозицію Польщі організувати у Львові нараду міністрів ЄС

Пропозицію Польщі організувати зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС у Львові замість Будапешта заблокувала Угорщина. Про це заявив у Брюсселі міністр закордонних справ Радослав Сікорський, передає Польське Радіо.

Наразі ЄС обговорює, як відповісти на самовільні візити до Росії та Китаю прем’єр-міністра Угорщини, країни, яка головує в ЄС протягом шести місяців.

Віктора Орбана піддали жорсткій критиці та закликали бойкотувати неформальну зустріч очільників дипломатії 27-ми, яку організовують у столиці країни-головуючої, тобто в Будапешті, наприкінці наступного місяця. Були пропозиції організувати офіційну зустріч у Брюсселі.

Міністр Сікорський запропонував компромісне рішення:

«Яке означає, аби Рада зібралася в Україні. Це було б знаком нашої солідарності з Україною. З логістичних міркувань було б легше організувати цю зустріч на заході України, наприклад у Львові. Але ця позиція вимагала одностайності. Угорщина її заблокувала. Під час зустрічі лунали голоси про відсутність солідарності Угорщини щодо позиції всього ЄС і щодо самої України».

Ще одна проблема полягає в тому, що Угорщина вже багато місяців блокує понад шість мільярдів євро військової допомоги Україні. З цієї причини Польща не отримала понад чотириста п’ятдесят мільйонів євро компенсації за додаткове озброєння для Києва.