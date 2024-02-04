Політика

Угорщина відмовилася накладати вето на фінансування України з фонду ЄС

4 Лютого 2024 18:40
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допомога, Угорщина, Євросоюз
Міністр закордонних справ і зовнішньоекономічних зв'язків Угорщини Петер Сійярто / Фото Népszava

Угорщина не блокуватиме збільшення бюджету Європейського фонду миру для поставок Україні, заявив міністр закордонних справ і зовнішньоекономічних зв’язків Петер Сійярто в інтерв’ю бельгійському телеканалу VRT.

“Ми одна з небагатьох країн ЄС, яка не постачає зброю Україні, і ми не плануємо змінювати цю політику, ми не хочемо брати участь у жодних спільних діях, спрямованих на постачання зброї. <…> Але ми не можемо і не будемо заважати іншим робити це”, – цитує його Hirado.

Угорщина, додав міністр, не братиме участі в ухваленні рішення щодо озброєння ЗСУ.

1 лютого всі 27 лідерів Євросоюзу на саміті в Брюсселі домовилися про виділення Україні 50 мільярдів євро. Угорщина, яка раніше блокувала більшість рішень щодо України, все ж погодилася на цей крок.


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