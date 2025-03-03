Політика

Угорщина відхилила проєкт ЄС щодо гарантій безпеки для України
3 Березня 2025 13:23
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Прем'єр Угорщини Віктор Орбан / Фото: AP
Прем'єр Угорщини Віктор Орбан / Фото: AP

Угорщина заблокувала на зустрічі послів ЄС проєкт документа щодо гарантій безпеки для України.

Як повідомляє кореспондент Politico Якопо Барігацці, у документі йшлося про можливі гарантії безпеки від Євросоюзу для України, а також про новий пакет військової підтримки.

Раніше, 1 березня, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звернувся до голови Європейської ради з вимогою розпочати прямі переговори ЄС з Росією щодо припинення вогню. За даними журналістів, він також пригрозив заблокувати майбутні домовленості європейських лідерів щодо України.


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