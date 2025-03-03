Угорщина відхилила проєкт ЄС щодо гарантій безпеки для України

Угорщина заблокувала на зустрічі послів ЄС проєкт документа щодо гарантій безпеки для України.

Як повідомляє кореспондент Politico Якопо Барігацці, у документі йшлося про можливі гарантії безпеки від Євросоюзу для України, а також про новий пакет військової підтримки.

Раніше, 1 березня, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звернувся до голови Європейської ради з вимогою розпочати прямі переговори ЄС з Росією щодо припинення вогню. За даними журналістів, він також пригрозив заблокувати майбутні домовленості європейських лідерів щодо України.