Угорщина та Німеччина відповіли відмовою на питання щодо видачі Україні ухилянтів: “Ми нікому не передамо ні їхні дані, ні їх самих”

Угорщина та Німеччина услід за Австрією вирішили не видавати Україні біженців, які ухиляються від служби в армії.

Як повідомляє видання Hungary Today, заступник прем’єр-міністра Угорщини Жолт Шем’єн заявив, що Будапешт не видаватиме Україні ухилянтів.

Він зазначив, що Угорщина не проводить розслідувань щодо будь-кого з українських біженців, щоб з’ясувати, чи були вони призвані на військову службу і не займається їхньою екстрадицією на Україну.

“Усі українські біженці можуть вважати себе в Угорщині вільними людьми та самостійно вирішувати, чи залишитися їм у цій країні, чи вирушити на Захід, чи повернутися назад. Всі біженці з України можуть почуватися в Угорщині у безпеці. Ми нікому не передамо ні їхні дані, ні їх самих”, – сказав Шем’єн.

Німеччина також видаватиме Україні біженців, які ухиляються від військової служби, пише Deutsche Welle.

За даними МВС ФРН, у країну після 24 лютого 2022 року в’їхало 214 263 українських чоловіків, яким станом на 31 липня цього року було від 18 до 60 років. З них у Німеччині залишалося 184 272.

“Київ поки не звертався до німецької влади з вимогою висилати в Україну чоловіків призовного віку з-поміж українських біженців, які нелегально виїхали з України до ФРН або не повернулися, поїхавши легально”, — повідомив представник МВС Німеччини Максиміліан Калл.

У Мін’юсті ФРН у відповіді на запит виданню повідомили, що процедура екстрадиції між Німеччиною та Україною здійснюється на підставі Європейської конвенції про видачу правопорушників. Умовою для екстрадиції є те, що в обох країнах відповідне діяння тягне за собою кримінальну відповідальність. Однак, є виняток, — відповідно до 4 статті конвенції, видача за правопорушення, передбачені військовим правом, виключена.

“Тут передусім маються на увазі злочини, які перебувають виключно в порушенні військових обов’язків”, — пояснила представниця німецького міністерства юстиції.

Професор кафедри міжнародного кримінального права Університету Юліуса Максимілана в Вюрцбурзі Франк Петер Шустер зазначив, що, хоча порушення військових обов’язків та дезертирство в Німеччині також є кримінальними, на видачу українців із Німеччини лише за ухилення від мобілізації Києву сподіватися не варто. Якщо ж до цього додаватимуться обвинувачення в підробці документів, використанні несправжніх довідок, даванні хабарів, то в таких випадках можуть подаватися запити на екстрадицію.

За його словами, у такому випадку захищений статус, який мають українські біженці в Німеччині, цьому не перешкоджає.

Однак спочатку Україна має зібрати докази, порушити кримінальну справу, пред’явити підозру чи заочно винести вирок, а потім подати екстрадиційний запит – лише після цього німецький суд може розпочати розгляд його обґрунтованості.