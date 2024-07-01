Угорщина стала головою Ради ЄС

З 1 липня Угорщина розпочала своє піврічне головування у Раді Європейського Союзу.

Про це пише “Європейська правда”.

Видання нагадує, що головування в Раді ЄС змінюється за ротаційним принципом кожні 6 місяців. Це вже друге головування Будапешту в цьому органі, воно триватиме до кінця грудня 2024 року, після чого Угорщину замінить Польща.

Угорщина визначила 7 пріоритетів під час свого головування: