Політика

Угорщина стала головою Ради ЄС
1 Липня 2024 09:18
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єс, Угорщина
Прапор Угорщини / AP

З 1 липня Угорщина розпочала своє піврічне головування у Раді Європейського Союзу.

Про це пише “Європейська правда”.

Видання нагадує, що головування в Раді ЄС змінюється за ротаційним принципом кожні 6 місяців. Це вже друге головування Будапешту в цьому органі, воно триватиме до кінця грудня 2024 року, після чого Угорщину замінить Польща.

Угорщина визначила 7 пріоритетів під час свого головування:

  • підвищення конкурентоздатності економіки ЄС,
  • зміцнення оборонної політики,
  • визначення курсу “політики згуртованості” (вирівнювання рівня розвитку різних країн Євросоюзу),
  • просування “орієнтованої на фермерів” політики у сфері сільського господарства,
  • реагування на “демографічні виклики”,
  • забезпечення “послідовної та заснованої на заслугах політики розширення”.

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