Угорщина стала головою Ради ЄС

З 1 липня Угорщина розпочала своє піврічне головування у Раді Європейського Союзу.
Про це пише “Європейська правда”.
Видання нагадує, що головування в Раді ЄС змінюється за ротаційним принципом кожні 6 місяців. Це вже друге головування Будапешту в цьому органі, воно триватиме до кінця грудня 2024 року, після чого Угорщину замінить Польща.
Угорщина визначила 7 пріоритетів під час свого головування:
- підвищення конкурентоздатності економіки ЄС,
- зміцнення оборонної політики,
- визначення курсу “політики згуртованості” (вирівнювання рівня розвитку різних країн Євросоюзу),
- просування “орієнтованої на фермерів” політики у сфері сільського господарства,
- реагування на “демографічні виклики”,
- забезпечення “послідовної та заснованої на заслугах політики розширення”.