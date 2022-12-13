Угорщина розблокувала допомогу Україні від ЄС

Угорщина розблокувала пакет допомоги Євросоюзу Україні у розмірі 18 млрд. євро ($19 млрд.) в обмін на розблокування фінансової допомоги самій Угорщині.

Про це повідомляє CNN.

Раніше Брюссель закликав заморозити кошти ЄС для Угорщини через побоювання з приводу корупції та недостатності реформ для зміцнення верховенства закону.

Але тепер ЄС уклав угоду з Угорщиною: відповідно до неї Брюссель надасть Будапешту 6,1 млрд доларів у вигляді грантів, щоб «дозволити Угорщині прискорити відновлення економіки після пандемії Covid-19 та профінансувати перехід до «зелених» та цифрових технологій».

ЄС, як і раніше, заморозить близько 6,9 млрд доларів допомоги Угорщини, але це менше, ніж майже 8 млрд доларів, які він раніше планував призупинити.