Угорщина проти обрання Рютте на пост генсека НАТО

Угорщина не підтримує кандидатуру прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте на посаду генерального секретаря Північноатлантичного альянсу (НАТО), коли ця посада звільниться наприкінці цього року.

Про це заявив міністр закордонних справ країни Петер Сіярто, повідомляє Politico.

“Ми, звичайно, не можемо підтримати обрання на посаду генерального секретаря НАТО людини, яка раніше хотіла поставити Угорщину на коліна”, – сказав Сіярто.

Зауваження прозвучали за кілька днів до зустрічі угорського прем’єра Віктора Орбана з Дональдом Трампом у США.

Зазначається, що спротив Будапешта додає невизначеності навколо плану наступництва на найвищу посаду в Альянсі. Третина з 31 країни-члена НАТО досі не визначилася з підтримкою Рютте, про підтримку якого заявили у США.

Прем’єр Нідерландів є давнім критиком чинного угорського уряду. У 2021 році Рютте засудив впроваджене прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном нове антиЛГБТ-законодавство, заявивши, що країні “більше немає чого робити в Європейському Союзі”.

“Довгострокова мета — поставити Угорщину на коліна в цьому питанні”, — сказав тоді Рютте.

Видання нагадало, що Лондон, Париж і Берлін пообіцяли підтримати заявку Рютте на вступ до НАТО, тоді як група країн східного флангу, близьких до російського кордону, залишаються невпевненими в кандидатурі Рютте, але з інших причин.

Країни Балтії незадоволені відсутністю зобов’язань Рютте щодо голландських оборонних витрат, тоді як президент Румунії Клаус Йоганніс незадоволений тривалим опором Нідерландів приєднанню його країни до Шенгенської зони. Минулого місяця Йоганніс заявив союзникам, що вирішив кинути виклик Рютте.