Політика

Угорщина буде блокувати пропозицію ЄС віддавати Україні доходи від заморожених російських активів

21 Березня 2024 10:03
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Угорщина, Євросоюз
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан / Фото: АР

Пропозиція Європейської Комісії щодо конфіскації доходів від заморожених російських активів на підтримку України навряд чи буде схвалена на саміті лідерів Європейського Союзу, що розпочнеться в четвер, 21 березня, у Брюсселі.

Про це повідомив DW високопоставлений європейський дипломат на умовах анонімності.

За його словами, серед більшості країн-членів ЄС є спільне розуміння того, що конфісковані кошти мають піти на купівлю зброї та боєприпасів для Збройних сил України.

У пропозиції Єврокомісії йдеться, що 90 відсотків доходів від заморожених російських активів має бути використано на купівлю зброї для ЗСУ. Однак співрозмовник DW розповів, що проти цього виступає Угорщина, заявляючи, що ці гроші мають піти на що завгодно, але не на зброю для українців.


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