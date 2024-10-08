Угорщина блокує виділення Україні кредиту G7 до завершення виборів у США

Угорщина блокує виділення Україні кредиту G7 у розмірі 50 мільярдів доларів до президентських виборів у США. Крім того, Будапешт відклав рішення про продовження санкцій ЄС проти Росії.

Про це заявив міністр фінансів Угорщини Міхалі Варга, передає Reuters.

“Ми вважаємо, що це питання, продовження російських санкцій, має вирішуватися після виборів у США. Ми повинні побачити, в якому напрямку рухається майбутня адміністрація США в цьому питанні”, – заявив на прес-конференції міністр фінансів Варга.

Кредит, узгоджений лідерами G7 у червні, буде обслуговуватися за рахунок заморожених на Заході активів російського центрального банку на суму близько 300 мільярдів доларів. Європейський союз готовий надати до 35 мільярдів євро з цих активів для підтримки кредиту, а решта коштів має надійти від США та інших членів G7.

Вашингтон наполягає на перегляді термінів продовження санкцій ЄС проти Росії, пропонуючи змінити їх з кожних шести місяців на три роки. Це необхідно для забезпечення стабільного фінансування кредиту, який планують надати країни G7.

Це питання буде додатково обговорюватися на зустрічі міністрів фінансів G7 у Вашингтоні наприкінці жовтня, але рішення Угорщини означає, що остаточний внесок кожної з країн G7 буде визначений лише після виборів 5 листопада.