Суспільство

Ударні дрони атакували Смоленський авіаційний завод, – ГУР

2 Жовтня 2023 09:48
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війна, гур

1 жовтня 2023 року внаслідок удару по Смоленському авіаційному заводу порушено процес з виробництва ракет Х-59 різних модифікацій.

Про це повідомляє ГУР МО.

“Згідно з підтвердженими даними, три з чотирьох дронів влучили в ціль, завдавши значних пошкоджень виробничим потужностям військового підприємства держави-агресора”, – йдеться у повідомлені.

Ракета Х-59 (у модифікації Х-59МК2) класу  «повітря-поверхня» з дальністю до 280 км ― одна з тих, якими  російські повітряно-космічні сили найчастіше обстрілюють військові та цивільні об’єкти в Україні. 

Від застосування такої зброї найбільше страждають Чернігівська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька та Херсонська області.


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