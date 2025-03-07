Суспільство

Удар Росії по саркофагу ЧАЕС: у Міндовкілля заявили про ліквідацію надзвичайної ситуації
7 Березня 2025 14:50
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Наслідки влучання російського дрона в саркофаг ЧАЕС / Фото: Міндовкілля
Наслідки влучання російського дрона в саркофаг ЧАЕС / Фото: Міндовкілля

У міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів заявили про ліквідацію надзвичайної ситуації на Чорнобильській АЕС після влучання російського дрона в саркофаг 14 лютого. На черзі відновлення функціонування арки.

Про це повідомила міністр Міндовкілля Світлана Гринчук.

“14 лютого близько другої години ночі росіяни атакували ударним дроном із фугасною бойовою частиною арку нового безпечного конфайнменту над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС. Після ліквідації пожежі наповнювач захисної оболонки Арки НБК продовжував тління”, – нагадала міністр.

За словами Гринчук, сьогодні близько 12:00 цей процес вдалося зупинити. У Міндовкілля запевнили, що радіаційна ситуація незмінна і знаходиться під постійним контролем. На черзі – проведення аналізу пошкодження нового безпечного конфайнменту та відновлення функціонування арки.


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