Удар по Харкову: слідство припускає, що ракети Росії надала Північна Корея

Слідчі та експерти завершили додатковий огляд уламків ракет, якими Росія завдала ударів по Харкову 2 січня. Припускають, що ці ракети Росії могла передати Північна Корея.

Про це заявив спікер прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко в ефірі “Суспільне. Спротив”.

Під час дослідження уламків було виявлено, що деякі порядкові номери було видалено. Ймовірно, це було зроблено для того, щоб приховати країну-виробника, уточнив він.

«Виявили, що деякі порядкові номери, абревіатури та позначки за допомогою приладів видалили звідти. Можливо, за допомогою болгарки чи інших інструментів. Ймовірно, хтось хотів приховати сліди саме країни-виробника ракети. Можливо, це ракети, які Росії надала Північна Корея, оскільки в них тісна взаємодія і щодо озброєння, і щодо технологій. Можливо, це результат їхньої співпраці», — розповів Чубенко.

За його даними, після обстрілу 2 січня не змогли назвати модель ракет.

«Після детального огляду стало зрозуміло, що це не звичайна ракета, яку використовували росіяни, коли, зокрема, обстрілювали Харків. Там були інші внутрішні та зовнішні частини, ця ракета більшого діаметру, ніж „Іскандер“. Тобто, ця ракета візуально схожа, і також за деякими деталями, але певні частини відрізняються. Тобто, там була інша обмотка внутрішніх кабелів, трохи інше технічне наповнення. Тому й виникло розуміння, що це може бути ракета іншої країни-виробника», — пояснює Чубенко.