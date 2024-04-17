Суспільство

Удар по Чернігову: вже 11 загиблих, 22 поранені, під завалами перебувають люди

17 Квітня 2024 12:20
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чернігов, ракетний удар
Медики працюють на місці влучання / Telegram

Вранці 17 квітня окупанти вдарили по густонаселеному району Чернігова, внаслідок чого загинули 11 людей, серед них 25-річна поліцейська, 20 людей дістали поранення. 

Про це повідомив в.о. міського голови Чернігова Олександр Ломако, гендиректор Чернігівської обласної лікарні Андрій Жиденков та голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус в ефірі марафону новин, Ломако в Telegram, президент Володимир Зеленський у Telegram, голова МВС Ігор Клименко у Telegram

“Чернігів. Екстрені служби ліквідовують наслідки ракетних ударів по місту. 11 загиблих, 22 травмованих станом на зараз. Маємо заяви про щонайменше трьох безвісти зниклих. Під завалами − ще люди. Триває пошуково-рятувальна операція”.

За його словами, серед загиблих внаслідок російського обстрілу − 25-річна лейтенант поліції. Жінка жила в сусідньому будинку, перебувала вдома на лікарняному. Вона отримала смертельне осколкове поранення.

ДСНС опублікувала відео порятунку одного із потерпілих.

У місті пошкоджені будівлі, багато автомобілів, соціальна та міська інфраструктура.

“О 9:03 три вибухи пролунало у місті. Це не зовсім центральна частина міста, але густонаселений мікрорайон. Є пряме влучання у будівлю соціальної інфраструктури − 8-поверхова будівля. Візуально зруйновані елементи стін з 3 по 6 поверх і прибудова до неї”.   

Чернігівський обласний центр крові повідомив, що є нагальна потреба у крові. Особливо потрібна допомога донорів з негативним резусом.

Гендиректор Чернігівської обласної лікарні Андрій Жиденко повідомив, що лише до його лікарні доставили 9 постраждалих. 

“До нас доставили 9 постраждалих. Троє − у важкому стані, інші − стан середньої важкості. Найбільше постраждалих доставили у Чернігівську районну лікарню, бо вона знаходиться біля епіцентру удару”. 

За словами медика, у постраждалих мінно-вибухові, черепно-мозкові травми, травми грудної клітини, ураження судинної системи кінцівок.  

Президент Володимир Зеленський заявив, що цього не було б, якби Україна отримала достатньо засобів ППО та якби рішучість світу в протидії російському терору теж була достатньою.

“Рішучість має значення. Підтримка має значення. Української рішучості достатньо. Потрібна достатня рішучість партнерів і достатня підтримка, яка її відображатиме”, − наголосив президент. 


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