Удар по Чернігову: кількість постраждалих зросла до 50

Понад 50 людей постраждали унаслідок ракетних ударів по Чернігову, серед них – троє дітей.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Олексій Кулеба.

“У місті Чернігів триває рятувальна операція. Три ракетні удари по центру міста. Зруйнована восьмиповерхова будівля, пошкоджені чотири багатоповерхівки, лікарня, заклад вищої освіти, десятки авто. Зараз відомо про понад 50 потерпілих, з яких троє дітей, та 11 загиблих. Під завалами можуть перебувати люди”.

Повідомляється, що на місці розгорнули штаб, де надається необхідна допомога тим, хто її потребує. Працюють представники влади, оперативно організовують роботу комісій, які зафіксують пошкодження. За словами Кулеби, людям нададуть компенсацію за зруйноване майно.

