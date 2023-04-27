Кримінал

Учора ворог гатив по приватних будинках, пожежній частині і крамницях – голова Харківської ОВА

27 Квітня 2023 08:42
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Минулої доби ворог масовано обстрілював мирних мешканців та цивільну інфраструктуру населених пунктів Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, у Вовчанську Чугуївського району обстрілами пошкоджено приватне домоволодіння, будівлі підприємства з виробництва олії та будівлю пожежно-рятувальної частини.

У селах Устимівка, Вільхуватка та Петропавлівка Куп’янського району пошкоджені приватні житлові будинки, господарчі споруди та приміщення крамниці.

У с. Подоли Куп’янського району зруйновано щонайменше 3 приватні житлові будинки.

Обійшлося без постраждалих.


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Учора ворог гатив по приватних будинках, пожежній частині і крамницях – голова Харківської ОВА
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