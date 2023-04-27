Учора ворог гатив по приватних будинках, пожежній частині і крамницях – голова Харківської ОВА

Минулої доби ворог масовано обстрілював мирних мешканців та цивільну інфраструктуру населених пунктів Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів.
Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, у Вовчанську Чугуївського району обстрілами пошкоджено приватне домоволодіння, будівлі підприємства з виробництва олії та будівлю пожежно-рятувальної частини.
У селах Устимівка, Вільхуватка та Петропавлівка Куп’янського району пошкоджені приватні житлові будинки, господарчі споруди та приміщення крамниці.
У с. Подоли Куп’янського району зруйновано щонайменше 3 приватні житлові будинки.
Обійшлося без постраждалих.