Суспільство

Учнів-переселенців зобов’яжуть відвідувати місцеві школи
27 Серпня 2024 17:27
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впо, освіта, школа
Ілюстративне фото / Суспільне

З 1 вересня 2025 року учнів, які є внутрішніми переселенцями зобов’яжуть відвідувати місцеві школи.

Про це під час на конференції “Серпнева 2024” розповів глава Міносвіти Оксен Лісовий, передає hromadske.

Міністр освіти зазначив, що цього року учні з-поміж ВПО ще можуть продовжувати навчатися онлайн. Водночас відомство закликає батьків свідомо до цього поставитися.

Він закликав батьків розглядати будь-які можливості, де їхні діти можуть безпечно навчатися очно. І повідомив, що вже з 1 вересня 2025 року Міносвіти буде “достатньо жорстко вимагати повного виходу всіх дітей за місцем перебування”.


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