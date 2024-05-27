Участь у Саміті миру підтвердили 90 країн, – Зеленський

Участь у Глобальному саміті миру підтвердили 90 країн. Про це повідомив президент Володимир Зеленський на спільному брифінгу з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

“Зараз вже 90 країн підтвердили свою участь, і ми продовжуємо працювати з лідерами світу заради ширшого представництва”, – заявив Зеленський.

Президент також подякував Санчесу за підтвердження його участі у Саміті миру.

“Цей саміт буде першою реальною можливістю наблизити справедливий, надійний мир. Не просто якусь паузу між російськими ударами, а дійсно мир. Саме там, на саміті, ми побачимо, хто насправді у світі вірить у міжнародне право і готовий його захищати”, – сказав президент.