Участь у першому Форумі оборонних індустрій підтвердили 165 компаній – Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що участь у першому Форумі оборонних індустрій вже підтвердили 165 оборонних компаній з 26 країн.

Про це глава дипломатії повідомив у соцмережі X.

За його словами, захід дасть “потужний поштовх спільному виробництву і співпраці задля зміцнення України та партнерів”.

“Працюємо разом з міністром із питань стратегічних галузей промисловості Олександром Камишіним та міністром оборони Рустемом Умєровим над тим, аби перший Форум оборонних індустрій став історією успіху”, — зазначив Кулеба.