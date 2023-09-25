Політика

Участь у першому Форумі оборонних індустрій підтвердили 165 компаній – Кулеба

25 Вересня 2023 11:24
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кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що участь у першому Форумі оборонних індустрій вже підтвердили 165 оборонних компаній з 26 країн.

Про це глава дипломатії повідомив у соцмережі X.

За його словами, захід дасть “потужний поштовх спільному виробництву і співпраці задля зміцнення України та партнерів”.

“Працюємо разом з міністром із питань стратегічних галузей промисловості Олександром Камишіним та міністром оборони Рустемом Умєровим над тим, аби перший Форум оборонних індустрій став історією успіху”, — зазначив Кулеба.


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