Учасники саміту G20 погодили “українську частину” підсумкової декларації

Учасники саміту “великої двадцятки”, що проходить у Нью-Делі, досягли згоди щодо спільної підсумкової декларації, заявив прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді.

Раніше про те, що глави держав та урядів G20 на зустрічі у верхах можуть досягти компромісу щодо ставлення до війни в Україні, повідомило агентство Reuters. Воно послалося на наявний у його розпорядженні текст декларації, який був розроблений Індією, що приймає саміт, спільно з ПАР, Бразилією та Індонезією, і відповідає вимогам як саміту “великої двадцятки”, так і західних країн.

На вимогу Москви у заяві пом’якшений тон засудження агресивної війни Росії проти України. Натомість тепер робиться лише посилання на відповідні резолюції ООН. Захід же відстояв формулювання, за яким усі держави мають утримуватися від зазіхань на територіальну цілісність чи політичну незалежність інших держав.

Крім того, в документі знову критикують – принаймні непряму – загрозу Росії використовувати ядерну зброю. “Застосування чи загроза застосування ядерної зброї неприпустимі”, – йдеться у тексті.