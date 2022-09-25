У зв’язку з “частковою мобілізацією” окупантам-контрактникам припинили грошові виплати

За минулу добу російські загарбники завдали 7 ракетних та 22 авіаційних удари, здійснили понад 67 обстрілів з РСЗВ по військових та цивільних об’єктах на території України, повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні.

Від ворожих ударів постраждали понад 35 населених пунктів. Серед них Запоріжжя, Очаків, Миколаїв, Миролюбівка, Нью-Йорк, Білогорівка, Красногорівка, Павлівка та Майорськ.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник продовжує обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії, а саме:

на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Гута-Студенецька Чернігівської області та Бачівськ Сумської області;

– в районах населених пунктів Гута-Студенецька Чернігівської області та Бачівськ Сумської області; на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Стрілеча, Гур’їв Козачок, Дворічне, Куп’янськ та Кучерівка;

– в районах населених пунктів Стрілеча, Гур’їв Козачок, Дворічне, Куп’янськ та Кучерівка; на Краматорському напрямку – Слов’янськ, Коровій Яр, Богородичне, Ярова та Озерне;

– Слов’янськ, Коровій Яр, Богородичне, Ярова та Озерне; на Бахмутському напрямку – Соледар, Бахмут, Бахмутське, Опитне, Яковлівка, Неліповка, Юр’ївка, Білогорівка, Роздолівка;

– Соледар, Бахмут, Бахмутське, Опитне, Яковлівка, Неліповка, Юр’ївка, Білогорівка, Роздолівка; на Авдіївському напрямку – Авдіївка, Водяне, Мар’їнка та Парасковіївка;

– Авдіївка, Водяне, Мар’їнка та Парасковіївка; на Новопавлівському та Запорізькому напрямках під обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії потрапили понад 20 населених пунктів. Зокрема, Микільське, Вугледар, Курдюмівка, Пречистівка, Шевченко, Білогір’я, Темирівка, Времівка та Ольгівське;

під обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії потрапили понад 20 населених пунктів. Зокрема, Микільське, Вугледар, Курдюмівка, Пречистівка, Шевченко, Білогір’я, Темирівка, Времівка та Ольгівське; на Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали понад 25 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. З метою ведення розвідки, коригування вогню та завдання ударів по об’єктах цивільної інфраструктури ворог здійснив понад 30 вильотів БпЛА.

У зв’язку із частковою мобілізацією, оголошеною військово-політичним керівництвом, російське командування на тимчасово захоплених територіях намагається обмежити права військовослужбовців збройних сил російської федерації, які підписали короткострокові контракти. У підрозділах окупантів на Запорізькому напрямку оголошено, що термін контракту не має значення, а час перебування в зоні бойових дій відтепер залежить від рішення командування. Крім того, часткова мобілізація називається причиною затримки відпусток і грошових виплат, що вже призводить до значного погіршення морально-психологічного стану в підрозділах ворога.

За добу підрозділи Сил оборони України відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Соледар, Виїмка, Курдюмівка, Зайцеве, Новомихайлівка та Первомайське.

Авіація Сил оборони завдала 26 ударів – підтверджено ураження 20 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та 6 позицій зенітних ракетних комплексів.

Ракетні війська і артилерія уразили, зокрема, 5 пунктів управління, 13 районів зосередження живої сили та техніки противника, 3 позиції зенітних ракетних комплексів, 3 системи ракетних військ і артилерії, серед них “Ураган”, та 2 склади з боєприпасами. Втрати уточнюються.