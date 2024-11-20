Суспільство

У ЗСУ є лише близько 50 ракет ATACMS – The Times
20 Листопада 2024 13:42
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ракети
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Україна має лише близько 50 ракет ATACMS у своєму арсеналі, бо вона перебуває в кінці списку очікування.

Про це повідомляє The Times.

За інформацією британського видання, Україна отримала близько 50 американських тактичних ракет ATACMS. Їхня унікальність і високий попит у світі спричинили те, що США постачали ці ракети до багатьох країн, таких як Австралія, Південна Корея, Румунія, Греція, Туреччина, Польща та Марокко. Це стало причиною, чому Україна отримала їх з певним запізненням.  

“Попри відсутність офіційних даних від Пентагону, вважається, що наразі Київ має близько 50 таких ракет”, – пише *The Times*.  

Хоча Україна має достатньо ракетних систем HIMARS і MLRS для запуску ATACMS, обмежена кількість боєприпасів змушує військове командування обережно планувати атаки, обираючи найважливіші цілі на території Росії.


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