Суспільство

У ЗСУ впроваджують програму “Збереження життя військовослужбовців”
17 Липня 2024 20:11
армія
Бійці 117 окрема механізована бригада розвивають свої навички з військової тактики / Фото: 117 окрема механізована бригада

За дорученням Головнокомандувача Олександра Сирського у ЗСУ почалось впровадження комплексної програми дій “Збереження життя військовослужбовців”.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

“Програма “Збереження життя військовослужбовців” — це універсальна система для кожного підрозділу, ключовим пріоритетом якої є збереження життя українських воїнів”, – йдеться у повідомленні.

Особлива увага буде приділена:

  • удосконаленню підготовки українських захисників;
  • підвищенню якості їх навчання;
  • покращенню надання медичної допомоги на всіх етапах;
  • забезпеченню відпочинку особового складу, який виконує бойові завдання та низці інших заходів.

У Генштабі наголосили, що важливий аспект реалізації програми — це дії командирів підрозділів, адже на них покладена максимальна відповідальність за збереження життя особового складу.


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