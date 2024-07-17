У ЗСУ впроваджують програму “Збереження життя військовослужбовців”

За дорученням Головнокомандувача Олександра Сирського у ЗСУ почалось впровадження комплексної програми дій “Збереження життя військовослужбовців”.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

“Програма “Збереження життя військовослужбовців” — це універсальна система для кожного підрозділу, ключовим пріоритетом якої є збереження життя українських воїнів”, – йдеться у повідомленні.

Особлива увага буде приділена:

удосконаленню підготовки українських захисників;

підвищенню якості їх навчання;

покращенню надання медичної допомоги на всіх етапах;

забезпеченню відпочинку особового складу, який виконує бойові завдання та низці інших заходів.

У Генштабі наголосили, що важливий аспект реалізації програми — це дії командирів підрозділів, адже на них покладена максимальна відповідальність за збереження життя особового складу.