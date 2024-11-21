У ЗСУ створили першу школу для підготовки операторів безпілотних роботизованих комплексів

У Збройних силах України відкрили першу школу для підготовки операторів безпілотних наземних роботизованих комплексів.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Школа створена на базі одного з навчальних центрів за рішенням головнокомандувача ЗСУ генерала Олександра Сирського.

У школі вже проходить навчання майбутніх операторів.

Військові опановують близько 10 видів безпілотних наземних комплексів, серед яких логістичні, спеціальні та інженерні моделі.

Ведеться робота над розширенням проєкту, вдосконаленням методик навчання та створенням якісної навчальної бази.

Начальник управління інноваційної діяльності ЗСУ полковник Віталій Добрянський зазначив, що навчання проводиться за затвердженою програмою, яка передбачає здобуття військово-облікової спеціальності.

“Для забезпечення якісної підготовки використовуються спеціалізовані програмні засоби та тренувальні зразки БПНК. Важливо, щоб майбутні фахівці мали як теоретичні знання, так і практичні навички”.

Цей проєкт покликаний підвищити ефективність використання сучасних технологій у військовій сфері.