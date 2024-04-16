У ЗСУ створять нову окрему штурмову частину, сформовану із бійців ДУК

Військове командування вирішило створити нову окрему штурмову частину. Її виділять зі штурмового батальйону 67-ї окремої механізованої бригади (“Добровольчого українського корпусу”).

Про це повідомили у Сухопутних військах ЗСУ.

Там зазначили, що ведеться постійна робота, спрямована на вдосконалення чинної організаційної структури. Таку роботу проводять і у бригадах ЗСУ.

Це пояснюють тим, що необхідно підвищити стійкість оборони, оскільки росіяни не дадуть “другого шансу” і наслідки втрачених територій одним підрозділом призводять до втрачених людських життів.

“У нашого ворога більше ресурсів і він не шкодує своїх людей для досягнення цілей на полі бою. Ми можемо протиставити йому професіоналізм воїнів та боєздатність підрозділів. Враховуючи викладене, прийнято рішення про виділення штурмового батальйону 67-ї окремої механізованої бригади в окрему штурмову військову частину”, — йдеться у повідомленні.

У Сухопутних військах також наголосили, що подібні реорганізації тривають постійно та направлені на посилення загальної бойової готовності та ефективності Сил оборони України.

“Кількість та масштаби таких заходів не розголошуються, щоб завадити ситуаційній обізнаності ворога про наміри та майбутні дії наших військ. Надалі наголошуємо, що в умовах воєнного стану органи військового управління залишають за собою право утриматись від будь-яких коментарів щодо рішень, направлених на підвищення боєздатності військ та більш ефективного ведення бойових дій”, — йдеться у повідомленні.