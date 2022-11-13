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У ЗСУ розповіли, скільки населених пунктів звільнити на півдні за тиждень

13 Листопада 2022 20:33
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Українські захисники за цей тиждень звільнили 179 населених пунктів Миколаївської та Херсонської областей. 

Про це повідомили в ОК “Південь”. 

На правому березі Дніпра з початку тижня деокуповано 179 населених пунктів на понад 4,5 тисячах квадратних кілометрів.

“В звільнених населених пунктах та на територіях Миколаївської та Херсонської областей підрозділами Сил оборони проводяться стабілізаційні заходи, в тому числі розмінувальні. Ворог не припиняє обстрілів позицій наших підрозділів та прилеглих до лінії зіткнення територіальних громад, веде повітряну розвідку. Також продовжує завдавати удари по критичній інфраструктурі, цивільних об’єктах і територіях тилових регіонів”, – йдеться у повідомленні. 

ЗСУ влітку повідомили про початок контрнаступу на півдні України. Від того часу ЗСУ взяли під вогневий контроль усі переправи, командні пункти та склади з боєприпасами російських окупантів. 

Через постійний натиск ЗСУ Шойгу 9 листопада повідомив про початок відведення військ з правого берега Дніпра. 11 листопада стало відомо про звільнення українського Херсона. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім 11 листопада розповів про звільнення усієї Миколаївської області, крім Кінбурна.


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