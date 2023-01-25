У ЗСУ розповіли, що відбувається у Вугледарі

У Вугледарі на Донеччині тривають запеклі бої, розповів спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

«Авдіївський і Вугледарський напрямки уже давно є однією з тих точок, куди ворог старається, крім Бахмутського напрямку, постійно бити. За цю добу здійснив 300 обстрілів, 71 штурм і втратив 159 людей вбитими і 189 пораненими. А також 7 танків, 17 БМП, 7 автомобілів, один безпілотник «Орлан-10». Там йдуть запеклі бої. Все робиться для того, щоб ворог не міг просунутись, щоб нанести йому системні, потужні втрати», – розповів він в ефірі Радіо Свобода.

Російські війська заявляють про нібито наступ на Вугледар. Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у звіті від 24 січня припустили, що ця заява, ймовірно, мала на меті створити позитивні наративи, щоб відвернути увагу від відсутності прогресу в Бахмуті.

Вугледар розташований за 28 км на південний захід від окупованого Донецька.