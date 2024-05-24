У ЗСУ розповіли, що чекатиме на в’язнів, які вирішать служити у їх лавах

Ув’язнені мають можливість на добровільній основі укладати контракти на службу у лавах Збройних сил України.

Це добра воля самих ув’язнених, зазначив начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач, передає “Суспільне”.

“Вже велика їх частина, які відбувають покарання, виявили бажання проходити військову службу, захищати Україну на рівні з іншими військовослужбовцями”, — сказав він.

Що стосується проходження військової служби для ув’язнених немає ніяких “особливостей”, крім того, що вони її проходитимуть у спецпідрозділах.

“Вони (спецпідрозділи) нічим не будуть відрізнятися. Грошове забезпечення таке ж, як і в інших військовослужбовців, відпустки за сімейними обставинами. Але єдиний нюанс — ці люди не будуть мати відпустки у 30 діб. Проте, якщо в них щось буде траплятися вдома (за сімейними обставинами), вони можуть мати змогу на цю відпустку”, — сказав Горбач.