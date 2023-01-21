У ЗСУ розповіли про кількість “Калібрів” у Чорному морі

Російські окупанти тримають у Чорному морі п’ять ракетоносіїв – менше, ніж напередодні. Адже один підводний човен зайшов у пункт базування.

Про це під час 21 січня повідомила керівниця пресцентру Сил оборони та охорони “Південь” Наталя Гуменюк, повідомляє ТСН.

“Це може свідчити або про проблеми реагування на шторм, або переспорядження. Певну картину ми іще не можемо ідентифікувати з того моменту, як вони відстрілялися минулої ракетної атаки”, – каже вона.

За словами Гуменюк, загальне угрупування складається з 11 бойових кораблів. Зокрема, й тих, що запускають дрони-розвідники. Загальний залп – 36 “Калібрів.

Як повідомлялося, генерал-майор Андрій Ковальчук заявляв, що ЗСУ перебувають у готовності на випадок повторної спроби російського десанту висадитися з боку Чорного моря в Одеській та Миколаївській областях. Зокрема, заміновано підступи з моря.