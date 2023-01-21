Новини

У ЗСУ розповіли про кількість “Калібрів” у Чорному морі

21 Січня 2023 13:17
26
росія, флот

Російські окупанти тримають у Чорному морі п’ять ракетоносіїв – менше, ніж напередодні. Адже один підводний човен зайшов у пункт базування.

Про це під час 21 січня повідомила керівниця пресцентру Сил оборони та охорони “Південь” Наталя Гуменюк, повідомляє ТСН.

“Це може свідчити або про проблеми реагування на шторм, або переспорядження. Певну картину ми іще не можемо ідентифікувати з того моменту, як вони відстрілялися минулої ракетної атаки”, – каже вона.

За словами Гуменюк,  загальне угрупування складається з 11 бойових кораблів. Зокрема, й тих, що запускають дрони-розвідники. Загальний залп – 36 “Калібрів.

Як повідомлялося, генерал-майор Андрій Ковальчук заявляв, що ЗСУ перебувають у готовності на випадок повторної спроби російського десанту висадитися з боку Чорного моря в Одеській та Миколаївській областях. Зокрема, заміновано підступи з моря.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
21 Січня 2023 12:41
26

Байден обіцяє, що Україна отримає всю необхідну допомогу
21 Січня 2023 14:20
32

Українці почнуть навчання на Leopard 2 попри відсутність домовленості на їх постачання
21 Січня 2023 11:43
118

Ситуація на фронті зайшла в глухий кут, – розвідка Британії
21 Січня 2023 11:15
58

У Києві почалася церомонія прощанння з Монастирським та іншим керівництвом МВС
21 Січня 2023 09:38
208

ППО на дахах будинків у Москві: в ISW назвали несподівану причину
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Признано официально: царь мордора — ненастоящий (возможные последствия)
Сергій ПРИТУЛА

Українці тримають стрій!
Александр КИРШ

Мордор мордору по морде, или Удар пуйлом по “вагнеру”: последствия
Александр КИРШ

Пёсик Трампик?
Сергій ПРИТУЛА

Єдність, яка вразила світ
Александр КИРШ

Аналитические провалы США не меньше провалов мордора
усі думки