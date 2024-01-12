У ЗСУ розповіли, чи спостерігається на Харківському напрямку кардинальне збільшення угруповань РФ

На Харківському та Куп’янському напрямках кардинального збільшення угруповання російських військ не спостерігається, про це заявив начальник служби зв’язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо у п’ятницю, 12 січня.

«Ми контролюємо чисельний склад військового угруповання російських військових на Куп’янському напрямку, бачимо їхню кількість на північному кордоні неподалік Харківщини, на Бєлгородщині», — сказав Фітьо в ефірі Радіо Свобода.

За його словами, мета російських військ у Харківській області – захопити Синьківку і перейти до наступу на Куп’янськ. Він зазначив, що активні дії на цих напрямках спостерігаються ще від початку жовтня 2023 року.

«Так, росіяни хочуть захопити і Харків, і Полтаву, і Київ, і всю Україну. Це їхні заяви, це їхні наміри. Але на даному напрямку ми не спостерігаємо якихось серйозних змін», — каже речник Сухопутних військ.

Фітьо закликав жителів Харківської області дослухатися до сигналів повітряної тривоги, оскільки регіон зазнає ракетних атак з Бєлгородській області РФ.

«Харків’янам слід ставитися уважно лише до сигналів повітряної тривоги. Ми бачимо, що здійснюються обстріли ракетами по місту, по цивільних об’єктах» — сказав він.

Коментуючи ситуацію на Куп’янському напрямку, Фітьо заявив, що був певний період затишшя, коли армія РФ накопичувала сили, а зараз відновила наступальні дії.

«Так, є угруповання (російських військ), яке на Куп’янському напрямку намагається атакувати. Лише за минулу добу було відбито на цьому напрямку дві ворожі атаки неподалік Синьківки», — сказав він.

За його слвами, ворог намагається чогось досягти, але від початку жовтня якихось успіхів на даному напрямку немає.