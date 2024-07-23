Суспільство

У ЗСУ мобілізовано близько 3,8 тис. ув’язнених
23 Липня 2024 21:05
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Польова кухня української армії. Військові кухарі роблять усе можливе, щоб приготувати смачну та гарячу їжу для українських захисників. Ілюстративне фото / Фото 115 окремої механізованої бригади ЗСУ

До лав Збройних сил України мобілізували близько 3,8 тисячі ув’язнених, повідомив секретар оборонного комітету Верховної ради Роман Костенко.

“3,8 тисячі ув’язнених уже в ЗСУ. Більшість із них нещодавно завершили навчання. Але серед них уже є і поранені, і загиблі”,- цитує Костено агентство УНІАН.

За словами Романа Костенка, кількість охочих потрапити до ЗСУ серед ув’язнених знизилася, оскільки основна частина вмотивованих людей серед них уже вступила на службу.

Згідно з його прогнозом, загалом в Україні вдасться мобілізувати до ЗСУ близько 5 тисяч ув’язнених.


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