У ЗСУ мобілізовано близько 3,8 тис. ув’язнених

До лав Збройних сил України мобілізували близько 3,8 тисячі ув’язнених, повідомив секретар оборонного комітету Верховної ради Роман Костенко.

“3,8 тисячі ув’язнених уже в ЗСУ. Більшість із них нещодавно завершили навчання. Але серед них уже є і поранені, і загиблі”,- цитує Костено агентство УНІАН.

За словами Романа Костенка, кількість охочих потрапити до ЗСУ серед ув’язнених знизилася, оскільки основна частина вмотивованих людей серед них уже вступила на службу.

Згідно з його прогнозом, загалом в Україні вдасться мобілізувати до ЗСУ близько 5 тисяч ув’язнених.