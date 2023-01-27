Техно

У ЗСУ формують перші в світі ударні роти БПЛА

27 Січня 2023 21:08
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бпла, зсу

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний схвалив створення ударних рот БПЛА, які, як стверджує генеральний штаб ЗСУ, є першими в світі.

“У межах проекту “Армія дронів” створено Координаційний штаб з ключовими міністерствами і службами для повноцінної реалізації проекту. Це необхідно, щоб втілити низку ключових реформ та масштабувати виробництво безпілотників аби забезпечити ними Сили оборони України”, – йдеться в повідомленні генштабу.

Згідно з ним, військові, які очолять роти, вже відібрані. Кожна з них отримає дрони та боєприпаси, системи супутникового інтернету Starlink та інше необхідне обладнання.


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