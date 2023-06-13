У зоні підтоплення після прориву греблі Каховської ГЕС виявлено холерну паличку

У зоні підтоплення після прориву греблі Каховської ГЕС екологи виявили холерну паличку. Про це розповів голова відділу державного екологічного нагляду за земельними ресурсами Державної екологічної інспекції України Олег Павленко, пише Espreso.

“Ми моніторимо південний округ, щодня відбираємо проби води та робимо аналізи. Дуже великої забрудненості немає, але вже є кілька випадків виявлення холерної та кишкової паличок”, – зазначив представник Державної екологічної інспекції.

Раніше міністерство охорони здоров’я України попереджало про небезпеку спалаху холери після спаду води.

Через прорив греблі Каховської ГЕС у воду потрапило багато небезпечних речовин, які можуть спричинити спалахи кишкових інфекцій, гепатиту, ботулізму, холери та навіть сибірки.