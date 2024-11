У ЗМІ розповіли, скільки міжконтинентальних балістичних ракет має Росія

Станом на початок 2024 року Росія мала у своєму розпорядженні понад 500 міжконтинентальних балістичних ракет (МБР) наземного та морського базування.

Як пише Defence Express, за даними The Military Balance 2024, Bulletin of the Atomic Scientists, та SIPRI Yearbook 2024, ракетні війська стратегічного призначення РФ включали:

Наземне базування:

34 МБР РС-20 “Воевода” (розгортання з 1988 року).

60 МБР РС-12М “Тополь-М” (розгортання з 1997 року).

18 МБР РС-12М1 “Тополь-М” (розгортання з 2006 року).

180 МБР РС-24 “Ярс” у шахтному виконанні (розгортання з 2010 року).

24 МБР РС-24 “Ярс” у мобільному виконанні (розгортання з 2014 року).

Близько 8 ракет “Авангард”.

Кількість МБР “Сармат” у розпорядженні рф — невідома.

Ракетний арсенал був зведений в таку структуру: 14 ракетних полків із шахтним варіантом “Ярс” та ракетних полків з мобільною версією цієї МБР, вісім ракетних полків із “Тополь-М” та два ракетні полки з “Авангард”, шість ракетних полків із РС-20 “Воевода”.

Також росія має 192 балістичні ракети для розміщення на 12 атомних підводних крейсерах. З них 112 одиниць — це РСМ-56 (або ж Р-30) “Булава”, розгортання якої стартувало у 2012 році, та 80 одиниць — це РСМ-54 “Синева”, розгортання якої стартувало у 2007 році.