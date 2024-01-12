Суспільство

У Житомирі знеструмлено 21 підстанцію: центр залишився без електропостачання

12 Січня 2024 21:06
читать на русском →
електропостачання, житомир

У Житомирі ввечері 12 січня знеструмлено 21 трансформаторну підстанцію (ТП): про причини аварійного відключення не повідомляють.

Про це повідомляє Житомирська міська рада у Facebook.

“На разі у Житомирі знеструмлено 21 трансформаторну підстанцію (ТП). Працюють енергетики обленерго та комунальники.

Струм у шість ТП вже у процесі відновлення. Всі інші адреси відпрацюють у межах години-двох”, – йдеться у повідомленні.

На сайті “Житомиробленерго” йдеться, що аварійне відключення сталось о 16:38. 

Міський голова Сергій Сухомлин у Facebook запевнив, що “півтори-дві години і все владнають”. Він закликав містян не забувати “економити. І заощаджувати”.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
12 Січня 2024 21:27

Зеленський назвав безпекову угоду з Британією “взірцем нашого часу”
12 Січня 2024 18:48

Прем’єр Британії виступив у Верховній Раді
12 Січня 2024 16:43

Україна та Британія уклали договір про безпеку
12 Січня 2024 13:19

Росіяни обстріляли Херсон: двоє людей загинули
12 Січня 2024 11:55

На Харківщині вдосконалять оповіщення про повітряну тривогу
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Безугла закрила Раду
Юрій САПРОНОВ

Ярмарок марнославства
Андрій ОНІСТРАТ

Війну фізично ведуть непрофесійні військові
Ігор ЧЕРНЯК

Про Харків. Без прикрас
Юрій САПРОНОВ

Гітлер не руйнував історичний центр Харкова
Віталій ПОРТНИКОВ

Зарплат без допомоги не буде
усі думки