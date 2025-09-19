        Кримінал

        У Житомирі в ДТП загинув прокурор

        Галина Шподарева
        19 Вересня 2025 14:42
        У Житомирі автівка на смерть збила прокурора / Фото: Офіс Генпрокурора
        У Житомирі автівка на смерть збила прокурора / Фото: Офіс Генпрокурора

        У четвер, 18 вересня, у Житомирі сталася смертельна ДТП, у якій загинув працівник прокуратури. Чоловіка на пішохідному переході збила автівка.

        Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

        Аварія сталася близько 19:30 на вулиці Чуднівській. На пішохідному переході водій Volkswagen здійснив наїзд на пішохода.

        “Ним виявився 51-річний працівник Житомирської обласної прокуратури. Внаслідок ДТП потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження та помер у лікарні”, – йдеться в повідомленні.

        Водія затримано в порядку ст. 208 КПК України. Розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).

        Місце ДТП в Житомирі / Фото: Офіс генпрокурора

