У Житомирі в ДТП загинув прокурор

У четвер, 18 вересня, у Житомирі сталася смертельна ДТП, у якій загинув працівник прокуратури. Чоловіка на пішохідному переході збила автівка.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Аварія сталася близько 19:30 на вулиці Чуднівській. На пішохідному переході водій Volkswagen здійснив наїзд на пішохода.

“Ним виявився 51-річний працівник Житомирської обласної прокуратури. Внаслідок ДТП потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження та помер у лікарні”, – йдеться в повідомленні.

Водія затримано в порядку ст. 208 КПК України. Розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).