У Зеленського розглянули пункт про політику героїв з Плану стійкості

Володимир Зеленський провів сьогодні нараду з підготовки внутрішнього Плану стійкості, а саме щодо пункту про політику героїв.

Про це він повідомив у відеозверненні.

“Доволі широка була нарада – не тільки Міністерство ветеранів. Різні урядовці. Багато аспектів. Дуже важливо, щоб було не менше конкретики в рішеннях держави. Конкретні програми, які працюють. Конкретні заходи підтримки. Конкретні речі в питаннях памʼяті про війну і подвиг українського народу. І конкретні пропозиції на післявоєнний час для наших воїнів, які довели, що є найбільш міцною силою у Європі, здатною захищати свій дім і всю Європу”, – розказав президент.

Він також зазначив, що цей пункт – лише один з багатьох аспектів, у яких внутрішній План стійкості України взаємоповʼязаний із Планом перемоги.