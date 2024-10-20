Політика

У збитій північнокорейській ракеті KN-23/24 знайшли західні компоненти
20 Жовтня 2024 19:37
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кндр, ракети, санкції
Рештки ракети КН-23/24 / Фото NAKO

У збитій в Україні ракеті КНДР знайшли західні компоненти. Про це повідомив голова українського МІД Андріій Сибіга.

“Це обурливо. Нещодавня експертиза північнокорейської ракети KN-23/24, збитої в Україні, виявила численні нещодавно вироблені компоненти західного виробництва. Путін і Кім досі мають до них доступ”, – написав Сибіга в X.

Він зазначив, що Україна закликає союзників рішуче відреагувати, посилити санкції і експортний контроль, а також зміцнити український повітряний щит.


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