У збитій північнокорейській ракеті KN-23/24 знайшли західні компоненти

У збитій в Україні ракеті КНДР знайшли західні компоненти. Про це повідомив голова українського МІД Андріій Сибіга.

“Це обурливо. Нещодавня експертиза північнокорейської ракети KN-23/24, збитої в Україні, виявила численні нещодавно вироблені компоненти західного виробництва. Путін і Кім досі мають до них доступ”, – написав Сибіга в X.

Він зазначив, що Україна закликає союзників рішуче відреагувати, посилити санкції і експортний контроль, а також зміцнити український повітряний щит.