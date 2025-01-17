У застосунку “Армія+” додали нові електронні рапорти

В оновленій версії застосунку Армія+ з’явилися три нові електронні рапорти. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.
Нові рапорти:
- На приймання посади
- На здавання посади
Обидва документи є одними з найпоширеніших у військовій службі. За потреби можна додати акт приймання-здавання посади.
Також буде доступний рапорт: На відпустку для вагітних – передбачає 126 днів (70 до пологів і 56 після) із можливістю продовження на 14 днів у разі народження двох або більше дітей.
“Замість паперової тяганини, яка відволікала від служби, тепер військові можуть подати рапорт кількома кліками та стежити за його статусом у застосунку”, – наголосив Умєров.
Наразі у застосунку вже доступні 22 електронні рапорти. Щоб скористатися новими функціями, необхідно оновити застосунок до версії 2.1.4.
В Армія+ стало ще більше можливостей для наших військових. Ми продовжуємо цифровізацію та збільшуємо кількість послуг,…Posted by Рустем Умєров / Rustem Umerov on Friday, January 17, 2025