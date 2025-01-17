Техно

У застосунку “Армія+” додали нові електронні рапорти
17 Січня 2025 19:49
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Ілюстративне зображення / Міноборони
Ілюстративне зображення / Міноборони

В оновленій версії застосунку Армія+ з’явилися три нові електронні рапорти. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

Нові рапорти:

  • На приймання посади
  • На здавання посади

Обидва документи є одними з найпоширеніших у військовій службі. За потреби можна додати акт приймання-здавання посади.

Також буде доступний рапорт: На відпустку для вагітних – передбачає 126 днів (70 до пологів і 56 після) із можливістю продовження на 14 днів у разі народження двох або більше дітей.

“Замість паперової тяганини, яка відволікала від служби, тепер військові можуть подати рапорт кількома кліками та стежити за його статусом у застосунку”, – наголосив Умєров.

Наразі у застосунку вже доступні 22 електронні рапорти. Щоб скористатися новими функціями, необхідно оновити застосунок до версії 2.1.4.

В Армія+ стало ще більше можливостей для наших військових. Ми продовжуємо цифровізацію та збільшуємо кількість послуг,…

Posted by Рустем Умєров / Rustem Umerov on Friday, January 17, 2025

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