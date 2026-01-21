У Запоріжжі затримали завербованого кілера, який намагався вбити офіцера ЗСУ

У Запоріжжі оперативники карного розшуку Національної поліції та контррозвідка СБУ затримали завербованого кілера, який намагався вбити офіцера Збройних сил України. Пораненого військового з чисельними ножовими пораненнями вдалося врятувати.

За повідомленням Департаменту карного розшуку Національної поліції України, напад стався серед білого дня в промисловій зоні Запоріжжя. Очевидці почули крики про допомогу та виявили скривавленого військовослужбовця з чисельними ножовими пораненнями. Потерпілого госпіталізували, його життю вдалося врятувати.

У результаті першочергових слідчих та оперативних заходів працівники карного розшуку, контррозвідки СБУ, слідчі, кінологи та криміналісти встановили обставини нападу і особу зловмисника.

Як з’ясували правоохоронці, восени 2025 року 25-річний безробітний чоловік шукав у соціальних мережах «легкий заробіток». З ним зв’язалися представники ворожих спецслужб, які запропонували співпрацю. Спершу він виконував так звані іспитові завдання — підпали військових автомобілів, а згодом отримав замовлення на вбивство військовослужбовця Сил оборони України.

Поліція та СБУ викрили кілера, завербованого спецслужбами РФ для вбивства військового / Фото: Нацполіція

За даними слідства, для реалізації злочину спецслужби РФ створили фейкову сторінку дівчини в соцмережах. Через неї зловмисники «познайомилися» з 23-річним офіцером ЗСУ — командиром взводу однієї з військових частин — та запропонували зустріч. Офіцер перебував у Запоріжжі на відновленні після поранення, отриманого на передовій.

На місці запланованої зустрічі на військового чекав кілер. Він напав зі спини та почав завдавати удари ножем у шию, спину, груди й ногу. Однак, отримавши опір і злякавшись криків про допомогу, нападник утік, викинувши по дорозі частину закривавленого одягу та ніж.

Службовий пес на ім’я Піксель допоміг знайти знаряддя злочину та одяг, які долучили до матеріалів справи. Самого виконавця правоохоронці вистежили за місцем проживання його родичів, де він намагався переховуватися. Під час затримання також вилучили мобільний телефон і планшет, через які він контактував зі своїми кураторами.

Наразі затриманому повідомлено про підозру у замаху на умисне вбивство, вчинене на замовлення та з корисливих мотивів. За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.