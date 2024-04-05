Кримінал

У Запоріжжі внаслідок російського обстрілу загинули дві людини

5 Квітня 2024 17:36
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ракетний удар
Наслідки атаки на Запоріжжя / Фото: Іван Федоров

У Запоріжжі росіяни вбили двох мирних людей – жінку і чоловіка. Також за попередніми даними поранені 6 людей, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

“9-річний хлопчик та його 36-річна мама, юнаки 20-ти і 22-х років – у стані середньої тяжкості.  55-річна жінка та 51-річний чоловік – у важкому стані”, – повідомив Федоров.

Він уточнив, що всі вони перебувають у лікарні, медики надають їм необхідну допомогу.

Раніше повідомлялося, що російські терористи вдарили по Запоріжжю. Тоді Повітряні сили України попереджали про загрозу балістичного озброєння в Херсонській та Запорізькій областях.


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