У Запоріжжі внаслідок російського обстрілу загинули дві людини

У Запоріжжі росіяни вбили двох мирних людей – жінку і чоловіка. Також за попередніми даними поранені 6 людей, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

“9-річний хлопчик та його 36-річна мама, юнаки 20-ти і 22-х років – у стані середньої тяжкості. 55-річна жінка та 51-річний чоловік – у важкому стані”, – повідомив Федоров.

Він уточнив, що всі вони перебувають у лікарні, медики надають їм необхідну допомогу.

Раніше повідомлялося, що російські терористи вдарили по Запоріжжю. Тоді Повітряні сили України попереджали про загрозу балістичного озброєння в Херсонській та Запорізькій областях.