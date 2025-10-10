У Запоріжжі внаслідок обстрілу загинув семирічний хлопчик, батьки дитини в лікарні

У ніч на 10 жовтня російська армія завдала масованих ударів по Запоріжжю. Під обстріл потрапили приватний сектор та об’єкти інфраструктури, сталося кілька займань.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Масований обстріл Запоріжжя розпочався вночі близько 1:00. Було кілька хвиль атак: спочатку росіяни запустили “шахеди”, які протягом години атакували місто, а близько 4:00 окупанти вдарили по місту керованими авіабомбами та крилатими ракетами.

“Загалом по Запоріжжю цієї ночі ворог спрямовував вісім “шахедів”, п’ять ракет і п’ять КАБів”, – розповів Федоров.

Спочатку повідомлялося про двох поранених – дитину та 45-річну жінку. Згодом кількість постраждалих зросла до трьох, а потім – до чотирьох. Зранку стало відомо, що семирічний хлопчик, який дістав тяжких поранень під час атаки, помер у лікарні. Серед постраждалих і батьки загиблого хлопчика.

По всій Запорізькій області вночі тривала повітряна тривога, а проїзд через греблю ДніпроГЕС перекрили з міркувань безпеки.