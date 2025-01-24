У Запоріжжі розкрили вбивство жінки 25-річної давнини

Правоохоронці Запоріжжя розкрили вбивство пенсіонерки, скоєне 25 років тому. Тоді 14-річний місцевий підліток разом із громадянином іншої країни здійснив розбійний напад, під час якого задушив літню жінку.

Про це повідомили в поліції Запорізької області.

Як розповіли в поліції, у 2000 році в Запоріжжі 14-річний місцевий хлопець разом із громадянином іншої держави вчинив розбійний напад на 71-річну місцеву жительку. За співучасть напарник пообіцяв йому 400 гривень винагороди. Під час розбою неповнолітній утримував жертву і, не розрахувавши сили, задушив її.

Злочини залишалися нерозкритими до жовтня минулого року, поки фігурант, якому на цей час вже виповнилося 39 років, не скоїв ще одне правопорушення – вже на території Миколаївської області. Саме тоді був виявлений збіг за криміналістичними обліками й під час розслідуванні встановили причетність затриманого до злочину 25-річної давнини.

Світлини зі справи про вбивство 25-річної давнини / Фото: Поліція Запорізької області

“У 14-річному віці погодився на пропозицію маловідомого йому іноземця “підзаробити” та допомогти відібрати в пенсіонерки товар, який вона зберігала для реалізаторів з місцевого запорізького ринку. Обіцяна плата за співучасть для підлітка на той час була немалою – 400 гривень. Для порівняння – розмір середньої заробітної плати тоді становив 118 гривень”, – розповіли в поліції.

До будинку 71-річної жертви спільники проникли вночі. Хлопець повалив жінку на підлогу та задушив, після чого зловмисники безперешкодно забрали сумки з товаром і втекли.

“Обіцяну плату від іноземця неповнолітній так і не отримав – для конспірації вони сіли в різний транспорт і поїхали в різних напрямках. Після того хлопець свого спільника не бачив”, – розповіли слідчі.

Затриманому повідомлено про підозру в скоєнні розбою та умисного вбивства. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Встановлюється місцеперебування другого учасника злочину.