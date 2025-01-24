Кримінал

У Запоріжжі розкрили вбивство жінки 25-річної давнини
24 Січня 2025 18:35
читать на русском →
Затриманий за підозрою у вбивстві у 2000 році у Запоріжжі / Фото: Поліція Запорізької області
Затриманий за підозрою у вбивстві у 2000 році у Запоріжжі / Фото: Поліція Запорізької області

Правоохоронці Запоріжжя розкрили вбивство пенсіонерки, скоєне 25 років тому. Тоді 14-річний місцевий підліток разом із громадянином іншої країни здійснив розбійний напад, під час якого задушив літню жінку.

Про це повідомили в поліції Запорізької області.

Як розповіли в поліції, у 2000 році в Запоріжжі 14-річний місцевий хлопець разом із громадянином іншої держави вчинив розбійний напад на 71-річну місцеву жительку. За співучасть напарник пообіцяв йому 400 гривень винагороди. Під час розбою неповнолітній утримував жертву і, не розрахувавши сили, задушив її.

Злочини залишалися нерозкритими до жовтня минулого року, поки фігурант, якому на цей час вже виповнилося 39 років, не скоїв ще одне правопорушення – вже на території Миколаївської області. Саме тоді був виявлений збіг за криміналістичними обліками й під час розслідуванні встановили причетність затриманого до злочину 25-річної давнини.

Світлини зі справи про вбивство 25-річної давнини / Фото: Поліція Запорізької області

“У 14-річному віці погодився на пропозицію маловідомого йому іноземця “підзаробити” та допомогти відібрати в пенсіонерки товар, який вона зберігала для реалізаторів з місцевого запорізького ринку. Обіцяна плата за співучасть для підлітка на той час була немалою – 400 гривень. Для порівняння – розмір середньої заробітної плати тоді становив 118 гривень”, – розповіли в поліції.

До будинку 71-річної жертви спільники проникли вночі. Хлопець повалив жінку на підлогу та задушив, після чого зловмисники безперешкодно забрали сумки з товаром і втекли.

“Обіцяну плату від іноземця неповнолітній так і не отримав – для конспірації вони сіли в різний транспорт і поїхали в різних напрямках. Після того хлопець свого спільника не бачив”, – розповіли слідчі.

Затриманому повідомлено про підозру в скоєнні розбою та умисного вбивства. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Встановлюється місцеперебування другого учасника злочину.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
24 Січня 2025 19:03

Умєров порівняв оборонні закупівлі з Amazon та анонсував кадрові зміни
24 Січня 2025 22:20

У Києві замінять очільників райдержадміністрацій: у КМВА назвали причину
24 Січня 2025 21:30

У Словаччині десятки тисяч людей вийшли на протести проти Фіцо
24 Січня 2025 20:53

Єврорада отримала перший скринінговий звіт у рамках переговорів про вступ України до ЄС
24 Січня 2025 19:59

Єрмак різко відреагував на заяву Путіна щодо переговорів з Україною
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Арсен АВАКОВ

Шакали і Портников
Юрій ЧЕВОРДОВ

Соціальні мережі як дзеркало суспільства
Юрій БУТУСОВ

Рейтинг бойової ефективності
Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
усі думки