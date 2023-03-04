У Запоріжжі росіяни вбили 8-місячне немовля

З-під завалів розбитого будинку у Запоріжжі рятувальники дістали тіло 8-місячної дитини. Дівчинка загинула разом зі своєю родиною.

Співробітники ДСНС врятували 11 осіб. Також під час розбору завалів врятували чотирьох котів та собаку. Наразі рятувальники продовжують пошук постраждалих, демонтують зруйновані конструкції будинку.

Від початку війни, за офіційними даними, Росія вбила 462 дитини.

Про це інформує Офіс генерального прокурора.

“Станом на ранок 4 березня 2023 року більше ніж 1391 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 462 дитини загинуло та понад 930 отримали поранення різного ступеню тяжкості”, – повідомили у відомстві.

Втім, там наголосили, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.



Найбільше від рук окупантів постраждало дітей у Донецькій області – 445, Харківській – 272, Київській – 123, Херсонській – 90, Запорізькій – 84, Миколаївській – 83, Чернігівській – 68, Луганській – 66, Дніпропетровській – 64.