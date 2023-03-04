Суспільство

У Запоріжжі росіяни вбили 8-місячне немовля

4 Березня 2023 19:50
19
читать на русском →
запоріжжя

З-під завалів розбитого будинку у Запоріжжі рятувальники дістали тіло 8-місячної дитини. Дівчинка загинула разом зі своєю родиною.

Співробітники ДСНС врятували 11 осіб. Також під час розбору завалів врятували чотирьох котів та собаку. Наразі рятувальники продовжують пошук постраждалих, демонтують зруйновані конструкції будинку.

Від початку війни, за офіційними даними, Росія вбила 462 дитини.

Про це інформує Офіс генерального прокурора.

“Станом на ранок 4 березня 2023 року більше ніж 1391 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 462 дитини загинуло та понад 930 отримали поранення різного ступеню тяжкості”, – повідомили у відомстві.

Втім, там наголосили, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше від рук окупантів постраждало дітей у Донецькій області – 445, Харківській – 272, Київській – 123, Херсонській – 90, Запорізькій – 84, Миколаївській – 83, Чернігівській – 68, Луганській – 66, Дніпропетровській – 64.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
4 Березня 2023 10:39
98

У ISW припустили можливий відхід Сил оборони з Бахмута
4 Березня 2023 21:00
0

Скандал з нагородою від ГУР для блогерки Волощук: у відомстві просять їм довіряти
4 Березня 2023 20:32
25

У Польщі зловмисник підпалив автомобілі швидкої, призначені для допомоги Україні
4 Березня 2023 19:23
36

Британія надасть Україні вдвічі більше танків Challenger 2, ніж обіцяла
4 Березня 2023 14:44
123

Росія в обхід санкцій отримує ключові технології для війни в Україні
Останні новини
усі новини

Думки

Евгений КОМАРОВСКИЙ

Психологическая усталость от войны
Александр КИРШ

Новое послание директора мордора:
шантаж разложением и секретная часть
Віталій ПОРТНИКОВ

Навіщо Лукашенко полетів до Сі Цзіньпіна
Александр КИРШ

На освобождение всех территорий у Украины есть максимум 20 месяцев и 1 неделя
Александр КИРШ

Год Новой Украины
Віталій ПОРТНИКОВ

Гітлер у футлярі
усі думки