У Запоріжжі авіабомба влучила в центральний автовокзал – щонайменше 12 постраждалих

У неділю ввечері російська армія завдала авіаційного удару по Запоріжжю, скинувши дві керовані авіабомби. Одна з них влучила по центральному автовокзалу, інша — по університетській клініці. За інформацією начальника Запорізької ОВА Івана Федорова, станом на вечір кількість постраждалих зросла до 12 осіб.

Росіяни скинули два КАБи на Запоріжжя / Фото Запорізька ОВА

Медики повідомляють, що один із поранених перебуває у важкому стані, четверо — середньої тяжкості, решта отримали легкі ушкодження. Усім надається необхідна допомога, рятувальні та аварійні служби продовжують роботу на місці ударів.

Регіональна влада зазначає, що внаслідок атаки частина міста опинилася в диму, а пошкодження зазнала інфраструктура, зокрема транспортний вузол. В університетській клініці, куди влучила друга авіабомба, постраждалих немає.