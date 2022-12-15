У Залужного немає сумнівів, що росіяни знов підуть на Київ. Інтерв’ю The Economist

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний заявив, що Україна зможе вийти на рубежі 23 лютого, якщо матиме 300 танків, близько 700 бойових машин піхоти та пів тисячі гаубиць.

Про це він сказав в інтерв’ю The Economist.

“Я знаю, що можу перемогти цього ворога. Але мені потрібні ресурси. Мені потрібно 300 танків, 600-700 БМП, 500 гаубиць. Тоді, я думаю, абсолютно реально вийти на рубежі 23 лютого”, – сказав Залужний.

Він підкреслив, що наразі отримує “те, що отримує, але це менше, ніж потрібно”.

Залужний додав, що “з такими ресурсами не може проводити нові великі операції”, хоча ЗСУ зараз працюють над однією з них. За його словами, ця операція “вже на підході”.

Відповідаючи на питання, чи якось стримують союзники Україну від наступу на Крим, Залужний зазначив, що для того, щоб вийти до кордонів Криму, ЗСУ треба подолати відстань у 84 км до Мелітополя.

Він додав, що цього буде достатньо, оскільки звільнення Мелітополя дасть Україні повний вогневий контроль сухопутного коридору до АРК – ЗСУ з Мелітополя зможуть вести вогонь по Кримському перешийку з тих же “Хаймарсів”.

Але щоб дійти до Мелітополя, Україні потрібні ресурси, підкреслив Залужний.

Журналісти поцікавилися, чи потрібна Україні нова хвиля мобілізації, головнокомандувач відповів наступне:

“Ми вже проводимо її в тому вигляді, в якому вона є. У нас достатньо людей, і я чітко бачу, що я маю. Я маю достатньо. Мені не потрібно ще сотні тисяч.

Нам потрібні танки, нам потрібні бронетранспортери, нам потрібні БМП. І нам потрібні боєприпаси…”.

За словами Валерія Залужного, росіяни готують близько 200 тисяч нових солдатів, глава ЗСУ не сумнівається, що вони знову підуть на Київ.

“Російська мобілізація спрацювала. Це неправда, що їхні проблеми настільки жахливі, що ці люди не будуть воювати. Вони будуть воювати. Цар каже їм іти воювати, і вони йдуть воювати.

Я вивчав історію двох чеченських воєн – все було так само. Можливо, вони не так добре оснащені, але вони все одно становлять для нас проблему. За нашими оцінками, у них є резерв в 1,2-1,5 млн осіб…

Росіяни готують близько 200 тис. нових солдатів. Я не маю сумнівів, що вони знову підуть на Київ”.

Відзначається, що Росія стягує людей і зброю для нового наступу.

Зокрема, вже в січні, але швидше за все навесні, РФ може розпочати великий наступ з Донбасу на сході, з півдня або навіть з Білорусі.

Російські війська будуть прагнути відтіснити українські сили і навіть можуть здійснити другу спробу взяти Київ.

Видання повідомляє, що генерал Залужний разом з президентом України Володимиром Зеленським та командувачем Сухопутних військ генералом Олександром Сирським попередили про критичні кілька місяців попереду.

Головнокомандувач ЗСУ впевнений, що росіяни, як і під час другої світової війни, десь за Уралом готують нові ресурси.

“Боєприпаси готуються, не дуже хороші, але все ж таки. Це не будуть ті ресурси, які могли б бути за два роки перемир’я. Це буде паршиво, і бойовий потенціал буде дуже і дуже низьким, навіть якщо він набере ще мільйон людей в армію, щоб кидатися трупами, як це робив Жуков (радянський воєначальник часів Другої світової війни), це все одно не принесе бажаного результату”, – вважає Залужний.

Західні джерела повідомляють, що командувач російськими військами генерал Сергій Суровікін завжди розглядав конфлікт з Україною як багаторічний.

Генерали російського диктатора Володимира Путіна наполегливо продовжують підготовку і розгортання нещодавно мобілізованих військ та переоснащення промисловості, щоб допомогти військовим – в тому числі, як кажуть українські командири, шляхом виробництва артилерійських снарядів.

Відзначається, що заморожування війни повторило б помилку трьох років, які передували вторгненню 24 лютого 2022 року: “За цей час Путін нескінченно розмовляв з лідерами Заходу, які потурали йому, в той же час готуючи армію до вторгнення”.

Залужний відзначив, що в Україні закінчуються запаси боєприпасів для існуючих оборонних систем.

Американські ЗРК Patriot, які мають надійти в Україну, стануть величезним поштовхом для ЗСУ, але навчання солдатів їх використанню потребує часу.

Залужний також розповів, що він думає про командувача російськими військами в Україні Сергія Суровікіна: це типовий командир часів Петра І.

“При всій повазі до пана Суровікіна, якщо подивитися на нього, то це звичайний командир часів Петра І, скажімо так, держиморда. Дивишся на нього і розумієш, що або ти виконуєш завдання, або тобі кінець. А ми давно зрозуміли, що такий підхід не працює”, – зауважив Залужний.

За словами головнокомандувача, в українській армії все інакше – іноді 21-річні лейтенанти командують чоловіками, яким по 50-60 років. А “тримати порядок кулаками і біцепсами” в Збройних силах України не виходить.

“Завжди можна бути нормальним. Бути нормальним – це значить залишатися людиною в будь-якій ситуації – це найголовніше. Залишатися людиною, ставати лідером. Бути розумнішим, бути сильнішим, бути талановитішим і тоді намагатися керувати людьми. Це релігія, яку я сповідую”.

Залужний підкреслив, що довіряє своїм генералам, а також слухає тих, хто на місцях. “Тому що ініціатива там”, – пояснив головнокомандувач українських військ.