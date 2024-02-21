Суспільство

У Закарпатській області відкрили новий митний термінал на угорському кордоні

21 Лютого 2024 20:47
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Угорщина, україна, кордон
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Україна відкрила новий митний термінал на кордоні з Угорщиною

Про це повідомила у Фейсбуці Закарпатська митниця, передає Укрінформ.

«З метою створення належних умов для здійснення митного оформлення товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності Закарпатською митницею утворено нове місце прибуття на території сервісної зони «Тиса», – йдеться в повідомленні.

Термінал знаходиться у селі Соломоново Ужгородського району.

Зазначається, що новий митний пункт працює в щоденному режимі роботи з 09.00 до 21.00.

Одночасно термінал може приймати 250-300 транспортних засобів.На Закарпатській митниці акцентують, що зручне розташування терміналу на початку траси міжнародного значення Чоп – Київ (200 метрів від КПП Чоп – Загонь) створює додаткові можливості для суб’єктів ЗЕД організовувати нові та поліпшувати існуючі логістичні маршрути після митного оформлення.


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