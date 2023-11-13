У західних областях України очікуються дощі з мокрим снігом

У вівторок уночі, 14 листопада, у західних областях України очікується дощ, місцями з мокрим снігом, повідомляє прогноз погоди Укргідрометцентру.

На решті території без опадів. Удень в Україні дощі, у південній частині місцями.

Уночі та вранці на південному сході країни місцями туман.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, удень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 0-5° тепла. Удень 4-9°, у західних і південних областях 8-13°, на крайньому півдні країни до 15° тепла.

У Карпатах мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця. Температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла.

У Києві вночі без опадів, удень дощ. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, удень 6-8°.

У середу, 15 листопада, часом невеликий, удень у південній частині країни помірний дощ.

Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, удень 7-12°. У південній частині країни вночі 6-11°, удень 9-14°, у Криму до 16°.

У Карпатах помірний мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця. Температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла.

У Києві часом невеликий дощ, вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, удень 8-10°.