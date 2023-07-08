У Захарової сталася істерика через передачу Україні касетних боєприпасів

На тлі заяви США про готовність передати Україні касетні боєприпаси для захисту від Росії прес-секретар Міністерства закордонних справ агресора Марія Захарова заявила, що це рішення – “антиросійський курс США”.

Як говориться в коментарі Захарової, опублікованому на сайті МЗС РФ, “Москва вважає, що рішення Вашингтона надати Києву касетні боєприпаси – ще один кричущий прояв агресивного антиросійського курсу США”, який перетворить їх на “фактично співучасника в мінуванні території”.

“Йдеться про цинічну спробу продовжити агонію нинішньої української влади, незважаючи на жертви серед цивільного населення”, – йдеться у заяві Захарової.

Прес-секретар МЗС агресора заявила, що надання Україні касетних боєприпасів “аж ніяк не вплине на хід” загарбницької війни Росії, зазначивши при цьому, що відбувається “втягування США” у бойові дії.

“Постійне розширення військових поставок, покликане, за задумом американської адміністрації, максимально “підняти ставки” у конфлікті, означає все більш глибоке втягування США та їхніх сателітів у бойові дії”, – додала Захарова.

“Передача касетних боєприпасів – жест відчаю та свідчення безсилля… Чергова “чудо-зброя”, на яку роблять ставку у Вашингтоні та Києві, не замислюючись про тяжкі наслідки, ніяк не вплине на хід спеціальної військової операції, цілі та завдання якої будуть повністю виконано”, – заявила прес-секретар МЗС агресора.

При цьому вона не згадала, що російські війська від початку повномасштабного вторгнення активно використовують касетні боєприпаси, вже завдавши значних збитків цивільному населенню і територіям України.