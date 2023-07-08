Політика

У Захарової сталася істерика через передачу Україні касетних боєприпасів

8 Липня 2023 20:48
79
читать на русском →
росія, зброя

На тлі заяви США про готовність передати Україні касетні боєприпаси для захисту від Росії прес-секретар Міністерства закордонних справ агресора Марія Захарова заявила, що це рішення – “антиросійський курс США”.

Як говориться в коментарі Захарової, опублікованому на сайті МЗС РФ, “Москва вважає, що рішення Вашингтона надати Києву касетні боєприпаси – ще один кричущий прояв агресивного антиросійського курсу США”, який перетворить їх на “фактично співучасника в мінуванні території”.

“Йдеться про цинічну спробу продовжити агонію нинішньої української влади, незважаючи на жертви серед цивільного населення”, – йдеться у заяві Захарової.

Прес-секретар МЗС агресора заявила, що надання Україні касетних боєприпасів “аж ніяк не вплине на хід” загарбницької війни Росії, зазначивши при цьому, що відбувається “втягування США” у бойові дії.

“Постійне розширення військових поставок, покликане, за задумом американської адміністрації, максимально “підняти ставки” у конфлікті, означає все більш глибоке втягування США та їхніх сателітів у бойові дії”, – додала Захарова.

“Передача касетних боєприпасів – жест відчаю та свідчення безсилля… Чергова “чудо-зброя”, на яку роблять ставку у Вашингтоні та Києві, не замислюючись про тяжкі наслідки, ніяк не вплине на хід спеціальної військової операції, цілі та завдання якої будуть повністю виконано”, – заявила прес-секретар МЗС агресора.

При цьому вона не згадала, що російські війська від початку повномасштабного вторгнення активно використовують касетні боєприпаси, вже завдавши значних збитків цивільному населенню і територіям України.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
8 Липня 2023 18:39
250

В Офісі президента повідомили подробиці повернення додому захисників “Азовсталі”
8 Липня 2023 21:16
50

Молодіжна збірна Англії у драматичному фіналі переграла Іспанію та стала чемпіоном Європи
8 Липня 2023 19:21
91

Іспанія, Британія та Канада не підтримали рішення США про касетні боєприпаси для України
8 Липня 2023 18:52
56

Жорстокі бої тривають на 4-х напрямках – відбулось понад 25 бойових зіткнень
8 Липня 2023 16:32
402

Командири “Азову” повертаються із Турції додому
Останні новини
усі новини

Думки

Ганна МАЛЯР

Сили оборони України: армія безстрашних феноменів та безпрецедентних парадоксів
Александр КИРШ

Если взорвут Запорожскую АЭС: какие территории пострадают
Леонид ЛОГВИНЕНКО

Тінь війни
Александр КИРШ

США — конечно, Главная страна мира, но Украина — в мире важнее
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Про йод и радиацию. Подробно. Медленно.
Александр КИРШ

Действительно ли в мордоре кто-то реально может распоряжаться ядерным оружием?
усі думки