Суспільство

У ЄС прокоментували нові заборони “Талібану” для афганських жінок
27 Серпня 2024 09:43
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єс, афганістан
Ілюстративне фото / Reuters

Високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель засудив закони “Талібану”, які забороняють жінкам говорити й показувати свої обличчя в громадських місцях.

Про це він написав у Х.

За словами європейського дипломата, нові закони “Талібану” фактично позбавляють афганських жінок їх фундаментального права на свободу вираження поглядів.

“Це останнє рішення є ще одним серйозним ударом, який підриває права афганських жінок і дівчат, з яким ми не можемо миритися”, – заявив Боррель.

Він також закликав талібів “покласти край цим систематичним насильствам щодо афганських жінок і дівчат, які можуть бути рівнозначні переслідуванням за ознакою статі”, що є злочином проти людяності відповідно до Римського статуту Міжнародного кримінального суду.


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