Економіка

У ЄС погодили безмитний агроекспорт для України

23 Квітня 2024 16:15
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Євросоюз, агро
Європейський парламент / Фото: AP

Європейський парламент схвалив продовження безмитної торгівлі українською сільськогосподарською продукцією, одночасно запровадивши нові обмеження.

Документ був схвалений 428 голосами, 131 проти 44, що утрималися, повідомляє пресслужба ЄП.

Лібералізація торгівлі означає, що до червня 2025 року мита та квоти на український імпорт в ЄС залишаться призупиненими. Водночас у рішенні передбачили гарантії для фермерів Євросоюзу.

Єврокомісія зможе застосувати будь-які заходи, які вважає за потрібне, якщо через імпорт з України (наприклад, пшениці) виникнуть значні порушення загалом на ринку ЄС або ринках однієї чи кількох держав-членів.

Також Єврокомісія може запустити екстрене гальмування для особливо чутливих сільськогосподарських продуктів: птиці, яєць, цукру, вівса, крупи, кукурудзи та меду.

Якщо імпорт цих товарів перевищить середні обсяги імпорту, зафіксовані у другій половині 2021 року та за 2022-2023 роки, тарифи можуть бути введені повторно.

У межах цієї угоди Єврокомісія пообіцяла найближчим часом розпочати переговори з Україною щодо постійної лібералізації торгівлі та продовжувати тісно залучати Європарламент до цього процесу.


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У ЄС погодили безмитний агроекспорт для України
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